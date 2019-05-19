"Шахтер" в 12-й раз стал чемпионом Украины
В матче 29-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Зарю" со счетом 1:0 и гарантировал себе чемпионский титул.
Победу донецкому клубу принес гол Жуниора Мораеса, забитый в начале встречи.
За три тура до окончания турнира "Шахтер" стал недосягаемым для киевского "Динамо" и в 12-й раз стал чемпионом страны.
"Заря" – "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Гол: Мораес, 11 - 0:1
"Шахтер": Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили (Матвиенко, 77), Болбат, Коваленко, Веллингтон Нем (Тете, 71), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио, Мораес.
Не пропустите: "Шахтер" в 13-й раз выиграл Кубок Украины. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" и ЦСКА потеряли шансы пробиться в Лигу Чемпионов
-
"Краснодар" разгромил "Арсенал" и гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов
-
Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода
-
"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19
-
"Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей
Лента новостей
-
"Реал" установил антирекорд по числу очков отставания от "Барселоны"
-
"Шахтер" в 12-й раз стал чемпионом Украины
-
1
Бердыев отказался профинансировать переходы Еременко и Попова в "Рубин" из своей зарплаты
-
"Спартак" и ЦСКА потеряли шансы пробиться в Лигу Чемпионов
-
1
"Краснодар" разгромил "Арсенал" и гарантировал себе попадание в Лигу Чемпионов
-
1
Марсело: "Верю, что "Реал" вернется"
-
5
Бэйл назвал "Реалу" требования для своего ухода
-
"Милан" может договориться с УЕФА и отказаться от участия в Лиге Европы
-
Аленичев покинет "Енисей" по окончании сезона
-
ПСЖ возобновил интерес к Канте
-
4
Зидан прокомментировал поражение от "Бетиса"
-
"Атлетико" и "Манчестер Сити" могут обменяться игроками
-
"Эйбар" - "Барселона": видеотрансляция заключительного матча Примеры сезона 2018/19
-
"Кьево" - "Сампдория" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)
-
"Реал" - "Бетис" - 0:2 (видеообзор матча Примеры)
-
"Динамо" упустило победу над "Енисеем", однако обезопасило себя от попадания в зону стыковых матчей
-
УЕФА назвала стоимость билетов на Евро-2020
-
"Кьево" и "Сампдория" не выявили победителя
-
1
Президент "Урала" раскритиковал судейство в матче с "Локомотивом"
-
"Тоттенхэм" и "Ювентус" могут совершить обмен тренерами
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12