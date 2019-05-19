"Шахтер" в 12-й раз стал чемпионом Украины

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"Шахтер" в 12-й раз стал чемпионом Украины

В матче 29-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде обыграл "Зарю" со счетом 1:0 и гарантировал себе чемпионский титул.

Победу донецкому клубу принес гол Жуниора Мораеса, забитый в начале встречи.

За три тура до окончания турнира "Шахтер" стал недосягаемым для киевского "Динамо" и в 12-й раз стал чемпионом страны.

"Заря" – "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Гол: Мораес, 11 - 0:1

"Шахтер": Пятов, Хочолава, Кривцов, Исмаили (Матвиенко, 77), Болбат, Коваленко, Веллингтон Нем (Тете, 71), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио, Мораес.

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