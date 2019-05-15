"Шахтер" в 13-й раз выиграл Кубок Украины

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"Шахтер" в 13-й раз выиграл Кубок Украины

"Шахтер" обыграл "Ингулец" и стал обладателем Кубка Украины.

В составе победителей дубль оформил 19-летний Тете, Жуниор Мораес и Манор Соломон.

"Шахтер" - "Ингулец" - 4:0 (3:0)

Голы: Тете, 28 - 1:0, Тете, 39 - 2:0, Мораес, 45+2 - 3:0, Соломон, 64 - 4:0.

Для "Шахтера" этот титул стал четвертым кряду и 13-м в истории.

Победа "Шахтера" означает, что в Лигу Европы по итогам сезона попадут 3-5 места в чемпионате Украины.

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