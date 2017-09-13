"Шахтер" в домашнем матче в Харькове переигрывает "Наполи"
Харьков встречал Лигу чемпионов! "Шахтер", уже более трех лет не игравший в родном Донецке, впервые привез в этот город самый престижный турнир Европы. Соперник у "горняков" был что надо. Итальянский "Наполи" даже считался фаворитом матча, и не напрасно. Команда Маурицио Сарри блестяще провела прошлый сезон в Серии "А", да и в этом ходит в лидерах турнирной таблицы.
Стартовые минуты встречи были потрачены обеими командами на притирку. Правда, "Шахтер" уже на 4-й минуте показал, что настроен весьма агрессивно. Перехватили мяч в центре поля "горняки" благодаря коллективному прессингу, Диавара допустил ошибку и футбольный снаряд потерял. Тайсон обыгрался с Фредом и со средней дистанции пробил низом – мяч пролетел рядом с дальней штангой.
Вскоре хозяева и вовсе раскрепостились, а вот игроки "Наполи", откровенно говоря, не спешили включаться в игру. И "Шахтер" наказал! Срна с правого фланга покатил мяч к линии штрафной, Феррейра сыграл неожиданно тонко, едва ли не пяткой сбросил мяч Тайсону, против того очень неуверенно отборолся Зелиньски, который позволил бразильцу нанести удар в ближний угол – Рейна оказался бессилен – 1:0.
Вот тут итальянцы задвигались, что и нужно было команде Паулу Фонсеки. "Шахтер" отошел назад и стал играть в излюбленной манере – на контратаках. Гости явно не знали что делать и на 20-й минуте едва не привезли гол сами себе. Гамшик из центра отпасовывал назад на Кулибали, но ошибся и вездесущий Тайсон вышел на свидание с Рейной. Увы для болельщиков украинской команды бразилец пробил во вратаря.
Вторая половина тайма прошла в вязкой борьбе. Было видно, что "горняки" стали беречь силы для второй половины матча. А вот "Наполи", напротив, стал находить свою игру. Как минимум дважды до конца тайма итальянцы могли рассчитывать на то, чтобы счет стал равным. Сначала Кальехон подачей с фланга нашел на дальней штанге Альбиоля, но у того удар не получился. А перед самым перерывом Инсинье набрал скорость на левом фланге, вошел в штрафную, вышел на ударную позицию и нанес фирменный удар в дальнюю девятку – Пятов вытянулся в струну и очень эффектно, одной рукой перевел мяч на угловой.
Вторая половина матча началась с контроля мяча гостями. Подопечным Маурицио Сари нужно было забивать, но взломать оборону "Шахтера" не удавалось. А вот у "горняков" неожиданно прошла атака, которую завершил Феррейра. Степаненко сделал заброс на дальнюю штангу, Рейна не вышел, позволив аргентинцу спокойно отправить мяч в сетку – 2:0.
Положение дел для "Наполи" усугублялось, и наставник итальянцев бросил в бой сначала Мертенса, а затем и Аллана. Первая замена вскоре сработала на все сто. Получив мяч на левом фланге, Мертенс промчался в штрафную как ракета, где встретил прямую ногу Степаненко. Арбитр без раздумий указал на "точку", а Милик развел мяч и Пятова по разным углам – 2:1.
Вот тут и начался самый жаркий период матча. Гости шли большими силами вперед, "Шахтер" отвечал острыми контрвыпадами. На 84-й минуте донетчане могли забить третий, но после розыгрыша углового Феррейра угодил в штангу. А через минуту уже "Наполи" должен был сравнивать счет. Банальный заброс из центра поля привел к тому, что Милик мяч укротил, и успел пробить перед тем, как его накрыл бы защитник. Удар с восьми метров получился неточным, мяч пролетел над перекладиной.
Последний шанс вырвать ничью гости имели на 89-й минуте. Диавара вырезал диагональ из центра поля точно на ногу Кальехону, которого никто не держал. Испанский нападающий пробил слету в касание с линии штрафной – мяч попал в Пятова, а на добивании Милику не позволил сыграть Ордец.
"Шахтер" выстоял победу, которую можно назвать заслуженной. Интрига в группе, где "Наполи" назывался фаворитом, закручивается со стартового тура.
"Шахтер" – "Наполи" – 2:1
Голы: Тайсон, 15 – 1:0. Феррейра, 58 – 2:0. Милик, 71, с пенальти – 2:1.
"Шахтер": Пятов, Срна, Ракицкий, Ордец (Хочолава, 90+2), Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард, Марлос (Коваленко, 77), Феррейра (Дентиньо, 88).
"Наполи": Рейна, Гулам, Кулибали, Альбиоль, Хюсай, Диавара, Гамшик (Мертенс, 60), Зелиньски (Аллан, 67), Кальехон, Милик, Инсинье.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Фейеноорд" – "Манчестер Сити" – 0:4, "Шахтер" – "Наполи" – 2:1 (обзоры)
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