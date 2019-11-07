"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром

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"Шахтер" в драматичном матче вырвал ничью у загребского "Динамо", "Аталанта" и "Манчестер Сити" разошлись миром

Представляем результаты 4-го тура Лиги Чемпионов в группе С.

"Динамо Загреб" - "Шахтер" 3:3

Голы: Алан Патрик, 13 - 0:1, Петкович, 25 - 1:1, Иванушец, 83 - 2:1, Адеми, 89 - 3:1, Мораес, 90 - 3:2, Тете (пен), 90 - 3:3

"Динамо Загреб": Ливакович, Стоянович (Иванушец, 72), Перич, Дилавер, Леовац, Адеми, Ольмо, Оршич (Джира, 77), Моро, Теофиль-Катрин, Петкович (Кондзер, 90).

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко (Дентиньо, 86), Додо, Коваленко, Марлос, Степаненко (Маркос Антонио, 90), Алан Патрик (Тете, 84), Тайсон, Мораес.

Предупреждения: Дилавер (34), Моро (41), Марлос (73), Адеми (90), Теофиль-Катрин (90).

Удаления: Моро (74), Марлос (79).


"Аталанта" - "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Стерлинг, 7 - 0:1, Пашалич, 49 - 1:1

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Паломино, Толои, Кастань (Муриэль, 90), Иличич, де Рон, Гомес, Фройлер (Малиновский, 84), Пашалич, Гимшити.

"Манчестер Сити": Эдерсон (Браво, 46), Отаменди, Жоау Канселу, Менди, Фернандиньо, Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва, Марез (Уокер, 88), Габриэл Жезус (Агуэро, 73).

Удаление: Браво (81).

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