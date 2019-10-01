"Шахтер" в драматичной концовке ушел от поражения в юношеской Лиге УЕФА

В матче 2-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА итальянская "Аталанта" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 2:2.

"Шахтер" открыл счет в середине первого тайма, отличился Судаков. Впрочем, "Аталанта" сумела сравнять счет и выйти вперед усилиями Пикколо. Украинскому клубу удалось спастись от поражения благодаря голу Абдулаева в компенсированное время.

"Аталанта" Италия – "Шахтер" Украина - 2:2 (1:1)

Голы: Пикколи (45, 70) - Судаков (27), Абдулаев (90+4)

"Аталанта": Джельми, Руджери, Гут, Околи, Гизланди, Да Рива, Джабуаа, Камбьяги, Пикколи, Кортиновис, Траоре.

"Шахтер": Трубин, Эгбуджуо, Козик, Муравский, Якуба, Мудрик (Очеретько, 52), Крыськив, Бондаренко, Судаков, Драмбаев, Сикан.

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