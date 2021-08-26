"Шахтер" в экстра-таймах добыл путевку в Лигу Чемпионов

Фото: ФК "Шахтер"

В ответной игре раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Шахтер" в дополнительное время вырвал ничью с "Монако".

Благодаря победе в первом матче "горняки" прошли в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Шахтер" Украина - "Монако" Монако 2:2, первый матч - 1:0

Голы: Бен-Йеддер, 18 - 0:1, Бен-Йеддер, 39 - 0:2, Марлос, 74 - 1:2, Агиляр (аг), 114 - 2:2

"Шахтер": Пятов, Додо, Марлон, Витао (Кривцов, 101), Матвиенко (Исмаили, 46), Алан Патрик, Соломон (Мудрик, 82), Майкон, Маркос Антонио (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Траоре (Фернандо Педро, 101).

"Монако": Нюбель, Сидибе (Агиляр, 99), Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 117), Головин (Изидор, 77), Желсон Мартинш (Жан Лукас, 71), Тчуамени (Дисаси, 117), Фофана, Бен-Йеддер (Диоп, 77), Фолланд.

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