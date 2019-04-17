"Шахтер" в финале Кубка Украины сыграет с клубом из 7-тысячного поселка
Завершились полуфиналы Кубка Украины. Донецкий "Шахтер" с огромным трудом обыграл представителя первой лиги "Днепр-1" со счетом 2:1. Вторым финалистом стал другой клуб первой лиги "Ингулец", который представляет 7-тысячный поселок городского типа Петрово.
"Днепр-1" - "Шахтер" - 0:2 (0:0)
Голы: Дентиньо, 87 - 0:1, Антонио, 90+4 - 0:2
"Шахтер": Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Антонио, Степаненко (Хочолава, 90+2), Соломон, Тете (Нем, 70), Тайсон, Кайоде (Дентиньо, 79).
"Ингулец" - "Заря" - 2:1 (2:1)
Голы: Запорожец, 15 - 1:0, Щедрый, 38 - 2:0, Чеберко, 45+1 - 2:1
Не пропустите: "Шахтер" разгромил "Зарю", "Динамо" обыграло "Мариуполь" и другие итоги 24-го тура чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12