"Шахтер" в финале Кубка Украины сыграет с клубом из 7-тысячного поселка

Завершились полуфиналы Кубка Украины. Донецкий "Шахтер" с огромным трудом обыграл представителя первой лиги "Днепр-1" со счетом 2:1. Вторым финалистом стал другой клуб первой лиги "Ингулец", который представляет 7-тысячный поселок городского типа Петрово.

"Днепр-1" - "Шахтер" - 0:2 (0:0)

Голы: Дентиньо, 87 - 0:1, Антонио, 90+4 - 0:2

"Шахтер": Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Антонио, Степаненко (Хочолава, 90+2), Соломон, Тете (Нем, 70), Тайсон, Кайоде (Дентиньо, 79).

"Ингулец" - "Заря" - 2:1 (2:1)

Голы: Запорожец, 15 - 1:0, Щедрый, 38 - 2:0, Чеберко, 45+1 - 2:1

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