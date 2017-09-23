"Шахтёр" в гостях переиграл "Звезду"

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"Шахтёр" в гостях переиграл "Звезду"

В рамках десятого тура чемпионата Украины "Шахтёр" на выезде взял верх над "Звездой".

"Звезда" - "Шахтёр" - 2:4

Голы: Феррейра, 13 - 0:1, Эль Амдауи, 38 - 1:1, Марлос, 44 - 1:2, Феррейра, 45 - 1:3, Рассадкин, 76 - 2:3, Коваленко, 90 - 2:4.

"Звезда": Паст, Полегенько, Пепе, Маткобожик, Цюпа, Чичиков, Гедж (Дрышлюк, 64), Загальский, Прядун (Бруно, 90), Эль Амдауи (Кандраков, 80), Рассадкин.

"Шахтёр": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Патрик, Степаненко, Марлос (Петряк, 79), Тайсон (Коваленко, 59), Дентиньо, Феррейра.

Не пропустите: Срна подтвердил, что приостанавливает выступления за "Шахтёр". | http://soccernews.ru

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3 Ворскла 9 17
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7 Заря Луганск 9 9
8 Звезда Кропивницкий 10 8
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10 Карпаты Львов 9 7
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