"Шахтер" в концовке дожал "Рух" в матче УПЛ
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл львовский "Рух" со счетом 2:0.
Победу "горянкам" принесли голы Маркоса Антонио и Тете.
"Шахтер", набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Рух" с 13 очками остался на 10-й позиции.
"Шахтер" – "Рух" - 2:0 (0:0)
Голы: Маркос Антонио, 86 - 1:0, Тете, 88 - 2:0
"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили (Пятов, 90), Марлос (Педриньо, 57), Майкон, Маркос Антонио, Мудрик (Соломон, 57), Тете, Фернандо Педро (Сикан, 57).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13