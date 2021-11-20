"Шахтер" в концовке дожал "Рух" в матче УПЛ

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"Шахтер" в концовке дожал "Рух" в матче УПЛ

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" обыграл львовский "Рух" со счетом 2:0.

Победу "горянкам" принесли голы Маркоса Антонио и Тете.

"Шахтер", набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Рух" с 13 очками остался на 10-й позиции.

"Шахтер" – "Рух" - 2:0 (0:0)
Голы: Маркос Антонио, 86 - 1:0, Тете, 88 - 2:0

"Шахтер": Трубин, Додо, Матвиенко, Бондарь, Исмаили (Пятов, 90), Марлос (Педриньо, 57), Майкон, Маркос Антонио, Мудрик (Соломон, 57), Тете, Фернандо Педро (Сикан, 57).

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