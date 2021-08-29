"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"

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"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде сыграл вничью с "Минаем" со счетом 1:1.

На 15-й минуте "горняки" остались в меньшинстве из-за удаления Марлона. На 34-й минуте счет с пенальти открыл Лассина Траоре. Во втором тайме счет сравнял Рустам Ахмедзаде. В концовке красные карточки получили Эльдар Кулиев и Додо.

"Шахтер", набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Минай" с 5 очками поднялся на 11-ю позицию.

"Минай" – "Шахтер" - 1:1 (0:1)
Голы: Траоре, 34 (с пенальти) - 0:1, Ахмедзаде, 76 - 1:1

"Шахтер": Пятов, Исмаили (Корниенко, 83), Кривцов, Додо, Марлон, Марлос (Судаков, 69), Степаненко, Тете (Витао, 19), Маркос Антонио, Соломон (Майкон, 69), Траоре.

Удаления: Марлон (15), Кулиев (90+6), Додо (90+6).

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