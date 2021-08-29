"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Украины "Шахтер" на выезде сыграл вничью с "Минаем" со счетом 1:1.
На 15-й минуте "горняки" остались в меньшинстве из-за удаления Марлона. На 34-й минуте счет с пенальти открыл Лассина Траоре. Во втором тайме счет сравнял Рустам Ахмедзаде. В концовке красные карточки получили Эльдар Кулиев и Додо.
"Шахтер", набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Минай" с 5 очками поднялся на 11-ю позицию.
"Минай" – "Шахтер" - 1:1 (0:1)
Голы: Траоре, 34 (с пенальти) - 0:1, Ахмедзаде, 76 - 1:1
"Шахтер": Пятов, Исмаили (Корниенко, 83), Кривцов, Додо, Марлон, Марлос (Судаков, 69), Степаненко, Тете (Витао, 19), Маркос Антонио, Соломон (Майкон, 69), Траоре.
Удаления: Марлон (15), Кулиев (90+6), Додо (90+6).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13