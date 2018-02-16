"Шахтер" в первом после зимнего перерыва матче чемпионата Украины разгромил "Черноморец"

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"Шахтер" в первом после зимнего перерыва матче чемпионата Украины разгромил "Черноморец"

В рамках 20-го тура чемпионата Украины "Шахтер" крупно обыграл "Черноморец".

"Шахтер" – "Черноморец" 5:0

Голы: Феррейра, 20 - 1:0, Марлос, 37 - 2:0, Феррейра, 41 - 3:0, Марлос, 52 - 4:0, Коваленко, 90 - 5:0

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Патрик, Феррейра (Дентиньо 74), Марлос, Бернард (Коваленко 71), Тайсон (Бланко-Лещук 81), Степаненко, Хочолава, Кривцов, Бутко

"Черноморец": Новак, Третьяков (Гути 64), Зубейко, Ищенко, Мартыненко, Татарков, Бобко, Чорний (Мусолитин 89), Смирнов, Сильвио (Семенив 79), Ваг

Предупреждения: Хочолава 24 - Смирнов 46, Татарков 84. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 20 45
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 19 31
4 Заря Луганск 19 27
5 Верес Ровно 19 26
6 Олимпик Донецк 18 25
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 19 19
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 20 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
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