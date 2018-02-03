"Шахтер" в последний день трансферного окна мог продать игроков на 90 миллионов евро
Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил о поступивших "Шахтеру" предложениях в последний день трансферного окна.
"Пообщался сегодня с коллегами из разных стран. В дедлайн трансферного окна могли произойти чудеса. Например, "Шахтер" мог заработать под 90 миллионов евро за троих футболистов. Видимо, деньги Ахметову не нужны" - написал Заховайло на своей странице в Facebook.
Напомним, что "Манчестер Сити" интересовался Фредом, "Кристал Пэлас" хотел подписать Тараса Степаненко, а Бернард мог перейти в "Наполи".
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|Команда
|М
|О
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|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
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|4
|Заря Луганск
|19
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|5
|Верес Ровно
|19
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|Олимпик Донецк
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|Мариуполь
|18
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|Александрия
|19
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|Звезда Кропивницкий
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|Черноморец Одесса
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|Сталь Каменское
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