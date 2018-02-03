"Шахтер" в последний день трансферного окна мог продать игроков на 90 миллионов евро

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"Шахтер" в последний день трансферного окна мог продать игроков на 90 миллионов евро

Футбольный агент Вячеслав Заховайло сообщил о поступивших "Шахтеру" предложениях в последний день трансферного окна.

"Пообщался сегодня с коллегами из разных стран. В дедлайн трансферного окна могли произойти чудеса. Например, "Шахтер" мог заработать под 90 миллионов евро за троих футболистов. Видимо, деньги Ахметову не нужны" - написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Напомним, что "Манчестер Сити" интересовался Фредом, "Кристал Пэлас" хотел подписать Тараса Степаненко, а Бернард мог перейти в "Наполи".

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