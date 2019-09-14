"Шахтер" в результативном матче одолел "Зарю" и другие результаты 7-го тура УПЛ
Представляем результаты матчей 7-го тура УПЛ.
"Шахтер" - "Заря" 4:3
Голы: Юрченко, 10 - 0:1, Кочергин, 35 - 0:2, Тайсон, 42 - 1:2, Марлос, 54 - 2:2, Мораес, 60 - 3:2, Леднев, 86 - 3:3, Мораес, 89 - 4:3
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75), Мораес.
"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев, Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60).
"Карпаты" - "Ворскла" 2:1
Голы: Баенко, 41 - 0:1, Понде (пен), 69 - 1:1, Мартинс, 80 - 2:1
"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак, Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77), Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк
"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута, Петрович (Ндиайе, 85), Габелок, Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок, Коломоец (Хебай, 85)
"Александрия" - "Днепр-1" 2:0
Голы: Довгий, 54 - 1:0, Ситало, 77 - 2:0
"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 64), Шастал (Задерака, 75), Безбородько (Ситало, 46), Третьяков
"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Гуйе (Булеца, 71), Логинов, Чичиков, Вакулко, Кравченко, Шаповал, Коркишко (Снижко, 46), Назаренко, Кулиш (Супряга, 67)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1