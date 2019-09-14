"Шахтер" в результативном матче одолел "Зарю" и другие результаты 7-го тура УПЛ

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"Шахтер" в результативном матче одолел "Зарю" и другие результаты 7-го тура УПЛ

Представляем результаты матчей 7-го тура УПЛ.

"Шахтер" - "Заря" 4:3

Голы: Юрченко, 10 - 0:1, Кочергин, 35 - 0:2, Тайсон, 42 - 1:2, Марлос, 54 - 2:2, Мораес, 60 - 3:2, Леднев, 86 - 3:3, Мораес, 89 - 4:3

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75), Мораес.

"Заря": Шевченко, Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев, Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60).


"Карпаты" - "Ворскла" 2:1

Голы: Баенко, 41 - 0:1, Понде (пен), 69 - 1:1, Мартинс, 80 - 2:1

"Карпаты": Пидкивка, Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак, Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77), Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк

"Ворскла": Ткаченко, Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута, Петрович (Ндиайе, 85), Габелок, Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок, Коломоец (Хебай, 85)


"Александрия" - "Днепр-1" 2:0

Голы: Довгий, 54 - 1:0, Ситало, 77 - 2:0

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 64), Шастал (Задерака, 75), Безбородько (Ситало, 46), Третьяков

"Днепр-1": Юрчук, Лопыренок, Гуйе (Булеца, 71), Логинов, Чичиков, Вакулко, Кравченко, Шаповал, Коркишко (Снижко, 46), Назаренко, Кулиш (Супряга, 67)

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 5 15
2 Десна Чернигов Десна Чернигов 6 11
3 Заря Луганск Заря Луганск 5 10
4 Александрия Александрия 6 9
5 Dnipro-1 Dnipro-1 6 8
6 Ворскла Ворскла 6 7
7 Динамо Киев Динамо Киев 4 7
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 6 7
9 Львов Львов 5 6
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 6 5
11 Мариуполь Мариуполь 4 4
12 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 5 1
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