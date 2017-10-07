"Шахтёр" в товарищеском матче переиграл "Мариуполь"

Сегодня состоялся товарищеский матч между "Шахтёром" и "Мариуполем". "Горняки" в самом начале игры забили два мяча, однако соперник после перерыва сумел отыграться, впрочем, последнее слово всё равно было за командой Паулу Фонсеки - гол Тайсона принёс "Шахтёру" итоговую победу со счётом 3:2.

"Шахтёр" - "Мариуполь" - 3:2

Голы: Бланко Лещук, 7 - 1:0, Феррейра, 13 - 2:0, Болбат, 54 (пенальти) - 2:1, Кисиль, 84 - 2:2, Тайсон, 86 - 3:2.

"Шахтёр": Шевченко (Кудрик, 64), Исмаили, Сагуткин (Чоботенко, 77), Петряк, Азеведо, Патрик, Бернард (Грачев, 69), Тайсон, Дентиньо, Феррейра (Игнатенко, 77), Бланко Лещук.

"Мариуполь": Худжамов, Тищенко (Насонов, 46), Яворский (Вакуленко, 64), Белый, Неплях (Эрикс, 64), Кольцов (Кисиль, 64), Танковский, Мишнев (Рудыка, 64), Болбат (Фомин, 64), Кожанов, Тотовицкий.

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