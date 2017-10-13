"Шахтер" в трудном поединке обыграл "Ворсклу"

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"Шахтер" в трудном поединке обыграл "Ворсклу"

В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Шахтер" одержал победу над "Ворсклой".

"Шахтер" — "Ворскла" 3:2

Голы: Марлос, 21 - 1:0, Феррейра, 36 - 2:0, Коломоец, 42 - 2:1, Коломоец, 57 - 2:2, Феррейра,82 - 3:2

"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Степаненко (Бланко-Лещук, 79), Алан Патрик (Фред, 68) - Петряк (Коваленко, 54), Тайсон, Марлос - Феррейра

"Ворскла": Ткаченко - Скляр, Чижов, Даллку, Сапай - Чеснаков (Ткачук, 77), Кравченко (Сакив, 90) - Кадимян (Одарюк, 71), Шарпар, Ребенок - Коломоец

Предупреждения: Ракицкий, Алан Патрик - Сапай, Скляр. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 12 21
4 Верес Ровно 11 17
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 10 15
7 Заря Луганск 11 11
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 11 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
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