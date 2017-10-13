"Шахтер" в трудном поединке обыграл "Ворсклу"
В рамках 12-го тура чемпионата Украины "Шахтер" одержал победу над "Ворсклой".
"Шахтер" — "Ворскла" 3:2
Голы: Марлос, 21 - 1:0, Феррейра, 36 - 2:0, Коломоец, 42 - 2:1, Коломоец, 57 - 2:2, Феррейра,82 - 3:2
"Шахтер": Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Степаненко (Бланко-Лещук, 79), Алан Патрик (Фред, 68) - Петряк (Коваленко, 54), Тайсон, Марлос - Феррейра
"Ворскла": Ткаченко - Скляр, Чижов, Даллку, Сапай - Чеснаков (Ткачук, 77), Кравченко (Сакив, 90) - Кадимян (Одарюк, 71), Шарпар, Ребенок - Коломоец
Предупреждения: Ракицкий, Алан Патрик - Сапай, Скляр. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|31
|2
|Динамо Киев
|10
|24
|3
|Ворскла
|12
|21
|4
|Верес Ровно
|11
|17
|5
|Олимпик Донецк
|11
|17
|6
|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|11
|11
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|11
|8
|11
|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6