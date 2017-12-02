"Шахтёр" - "Верес" - 2:0 (обзор)

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"Шахтёр" - "Верес" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 18-го тура чемпионата Украины между "Шахтёром" и "Вересом".

Не пропустите: "Шахтёр" без проблем разобрался с "Вересом", "Черноморец" и "Заря" победителя не выявили. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 18 42
2 Динамо Киев 16 35
3 Верес Ровно 18 25
4 Олимпик Донецк 17 25
5 Ворскла 17 25
6 Заря Луганск 18 24
7 Мариуполь 16 20
8 Александрия 17 18
9 Звезда Кропивницкий 18 17
10 Черноморец Одесса 18 16
11 Карпаты Львов 17 14
12 Сталь Каменское 18 12
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