"Шахтёр" включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции

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"Шахтёр" включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции

"Шахтёр" хочет купить нападающего "Хатайспора" Аарона Бупендза, сообщает Ajansspor.

По информации источника, "горняки" поспорят за 24-летнего габонца с "Фенербахче".

"Хатайспор" оценивает своего футболиста в 10 миллионов евро, однако к переговорам о его трансфере клуб будет готов только летом.

Бупендза является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Турции - 18 голов в 23 матчах.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" предлагало за форварда 9 миллионов евро. Также на него претендовал "Краснодар", но в последний момент сделка сорвалась.

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