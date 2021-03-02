"Шахтёр" включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции
"Шахтёр" хочет купить нападающего "Хатайспора" Аарона Бупендза, сообщает Ajansspor.
По информации источника, "горняки" поспорят за 24-летнего габонца с "Фенербахче".
"Хатайспор" оценивает своего футболиста в 10 миллионов евро, однако к переговорам о его трансфере клуб будет готов только летом.
Бупендза является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата Турции - 18 голов в 23 матчах.
Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" предлагало за форварда 9 миллионов евро. Также на него претендовал "Краснодар", но в последний момент сделка сорвалась.
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|Команда
|М
|О
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|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
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|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24