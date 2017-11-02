"Шахтер" во второй раз переиграл "Фейеноорд" и еще на шаг приблизился к выходу из группы

В рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе F донецкий "Шахтер" принимал чемпиона Нидерландов "Фейеноорд". Две недели назад "горняки" одержали выездную победу в Роттердаме и теперь, на глазах родной публики, горели желанием закрепить превосходство над командой Джованни ван Бронкхорста. Для гостей же матч в Харькове был последним шансом вклиниться в борьбу за одну из путевок в следующий раунд турнира.

"Шахтер" по-хозяйски начал встречу и уже на 3-й минуте создал первый опасный момент. Исмаили ворвался в штрафную, получил мяч и вторым касанием пробил по диагонали в дальний нижний угол. Сфера прокатилась в сантиметрах от цели. Там и замкнуть могли партнеры по команде, но не успели. "Фейеноорд" огрызнулся быстрым выпадом Боэтьюсом правым флангом, после чего пошел прострел на Йоргенсена в штрафную, но ударить Николаю не позволили.

А вот на 12-й минуте датчанин все же записал свою фамилию на табло. Провалился левый фланг обороны у донетчан, Бергейс без сопротивления прошел вдоль бровки и навесил в штрафную. А там сразу два игрока "Фейеноорда" готовы были замыкать эту передачу. В итоге мяч опустился на голову Йоргенсену и тот отправил сферу в нижний угол – 0:1.

К чести "Шахтера", на пропущенный мяч команда Паулу Фонсеки отреагировала мгновенно. Тайсон после заброса из глубины вывалился один на один, но пробил во вратаря. После этого бразилец мяч подхватил, покатил назад на Бернарда, тот не стал бить сам, хотя до ворот было метров пять. Бразилец покатил мяч правее на Феррейру, тот пробил в касание – в защитника. К счастью для аргентинца, мяч отскочил обратно ему на ногу, и со второй попытки форвард расстрелял ворота – 1:1.

Но и на этом игра не успокоилась. Еще через три минуты "горняки" уже вели в счете. Амрабат ужасным образом ошибся перед собственной штрафной, подарив мяч Марлосу, а бразилец со средней дистанции эффектно уложил снаряд под перекладину – 2:1.

Только после этого страсти немного улеглись и "Шахтер" снова принялся катать мяч на своей половине поля. Временами донетчане набегали на ворота соперника, и в воздухе было отчетливо слышно запах третьего гола. Мог отличиться Марлос, но его удар с острого угла с большим трудом парировал Джонс.

А на 36-й минуте команда Паулу Фонсеки просто обязана была забивать. Бернард навесил на ближний угол вратарской, Ордец в падении переправил мяч на дальний угол, а Феррейра в упор расстреливал ворота головой, но попал в перекладину. Завершился же тайм красивым обводящим ударом в дальний угол от Бернарда и не менее красивым сэйвом Джонса, благодаря которому интрига в матче сохранилась.

Вторую половину матча "Шахтер" начал, играя по счету. У гостей появилась возможность чуть больше соперника контролировать мяч, но дивидендов это игрокам "Фейеноорда" не приносило. Хозяева поля играли в обороне без серьезных промахов. В принципе, "горняки" играли в свой излюбленный футбол, проводя быстрые выпады. Один из таких на 62-й минуте едва не закончился голом. Вывел Тайсон Феррейру на ворота, убрал Факундо мяч под себя и из-под защитника пробил в правый от себя угол. Мяч пролетел в метре о штанги, хотя был вариант продолжить атаку направо, где абсолютно свободный находился Марлос.

А спустя шесть минут третий мяч все же влетел в ворота чемпиона Нидерландов. "Шахтеру" удалась многоходовая комбинация, в концовке которой Марлос обыгрался с Тайсоном перед штрафной, продвинулся вперед, эффектно убрал Тапию на замахе и спокойно перебросил мяч через Джонса ударом с правой – 3:1.

Игра после этого окончательно успокоилась, а "горняки" еще к тому же и расслабились. В результате за 10 минут до финального свистка гости дважды могли наказать донетчан за пассивность в обороне. Сначала Бергейс вывалился один на один с Пятовым, но голкипер "Шахтера" не дал возможности пробить по воротам. А через пару минут Пятову пришлось выходить на выпад Боэтьюса. И в этом эпизоде Андрей спас свою команду.

В самом конце встречи хозяева поля могли в четвертый раз поразить ворота соперника, но с ударом Патрика справился Джонс. Но и без того команда Паулу Фонсеки одержал уверенную победу и теперь на шесть очков опережает в таблице "Наполи". От плей-офф "горняков" отделяет одно очко.

"Шахтер" – "Фейеноорд" – 3:1

Голы: Йоргенсен, 12 – 0:1. Феррейра, 14 – 1:1. Марлос, 17 – 2:1. Марлос, 68 – 3:1.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Фред, Тайсон, Бернард (Патрик, 72), Марлос, Феррейра (Дентиньо, 89).

"Фейеноорд": Джонс, Ньивкоп, Тапиа (Дикс, 72), Сен Жюст, Хапс, Эль-Ахмади, Вильена, Амрабат, Боэтьюс, Бергёйс, Йоргенсен (Ларссон, 80).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Шахтер" – "Фейеноорд" – 3:1 (обзор)