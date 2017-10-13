"Шахтер" - "Ворскла" - 3:2 (обзор)

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"Шахтер" - "Ворскла" - 3:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Украины между "Шахтером" и "Ворсклой".

Читайте также: "Шахтер" в трудном поединке обыграл "Ворсклу". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 12 31
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 12 21
4 Верес Ровно 11 17
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 10 15
7 Заря Луганск 11 11
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 11 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
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