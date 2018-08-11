"Шахтёр" - "Ворскла" - 4:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого тура чемпионата Украины между "Шахтёром" и "Ворсклой".
Не пропустите: "Шахтёр" громит "Ворсклу". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|4
|9
|2
|Александрия
|3
|9
|3
|Динамо Киев
|3
|9
|4
|Олимпик Донецк
|4
|5
|5
|Черноморец Одесса
|3
|4
|6
|Заря Луганск
|3
|4
|7
|Львов
|4
|4
|8
|Карпаты Львов
|3
|4
|9
|Десна Чернигов
|3
|3
|10
|Мариуполь
|3
|3
|11
|Ворскла
|4
|3
|12
|Арсенал Киев
|3
|0