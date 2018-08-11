"Шахтёр" - "Ворскла" - 4:1 (обзор)

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"Шахтёр" - "Ворскла" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча четвёртого тура чемпионата Украины между "Шахтёром" и "Ворсклой".

Не пропустите: "Шахтёр" громит "Ворсклу". | http://soccernews.ru 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 4 9
2 Александрия 3 9
3 Динамо Киев 3 9
4 Олимпик Донецк 4 5
5 Черноморец Одесса 3 4
6 Заря Луганск 3 4
7 Львов 4 4
8 Карпаты Львов 3 4
9 Десна Чернигов 3 3
10 Мариуполь 3 3
11 Ворскла 4 3
12 Арсенал Киев 3 0
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