"Шахтер" впервые за пять лет не пропустил в матче группового этапа Лиги Чемпионов
"Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Отметим, что донецкий клуб прервал серию из 23 матчей с пропущенными голами на групповом этапе ЛЧ.
В последний раз "Шахтер" не пропускал в группе 3 ноября 2015 года.
"Шахтер" набрал 4 очка и возглавил группе В.
А еще: "Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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