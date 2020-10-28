"Шахтер" впервые за пять лет не пропустил в матче группового этапа Лиги Чемпионов

"Шахтер" и "Интер" разошлись миром в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Отметим, что донецкий клуб прервал серию из 23 матчей с пропущенными голами на групповом этапе ЛЧ.

В последний раз "Шахтер" не пропускал в группе 3 ноября 2015 года.

"Шахтер" набрал 4 очка и возглавил группе В.

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