"Шахтер" встретится с киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины.
Стоит отметить, что уже на этой стадии сойдутся главные претенденты на трофей - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
"Ингулец" - "Карпаты"
"Днепр-1" - "Ворскла"
"Шахтер" - "Динамо" Киев
ФК "Львов" - "Заря"
Матчи запланированы на 3 апреля 2019 года.
Не пропустите: "Динамо" Киев и "Шахтер" пробились в четвертьфинал Кубка Украины. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|13
|34
|2
|Динамо Киев
|13
|29
|3
|Александрия
|13
|26
|4
|Ворскла
|13
|21
|5
|Львов
|13
|17
|6
|Мариуполь
|13
|17
|7
|Десна Чернигов
|13
|16
|8
|Заря Луганск
|13
|15
|9
|Олимпик Донецк
|13
|15
|10
|Карпаты Львов
|13
|13
|11
|Черноморец Одесса
|13
|9
|12
|Арсенал Киев
|13
|7