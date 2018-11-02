"Шахтер" встретится с киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины.

Стоит отметить, что уже на этой стадии сойдутся главные претенденты на трофей - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

"Ингулец" - "Карпаты"

"Днепр-1" - "Ворскла"

"Шахтер" - "Динамо" Киев

ФК "Львов" - "Заря"

Матчи запланированы на 3 апреля 2019 года.

Не пропустите: "Динамо" Киев и "Шахтер" пробились в четвертьфинал Кубка Украины. | http://soccernews.ru