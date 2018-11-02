"Шахтер" встретится с киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины

Теги динамо киевшахтер донецк

"Шахтер" встретится с киевским "Динамо" в четвертьфинале Кубка Украины

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Украины.

Стоит отметить, что уже на этой стадии сойдутся главные претенденты на трофей - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

"Ингулец" - "Карпаты"

"Днепр-1" - "Ворскла"

"Шахтер" - "Динамо" Киев

ФК "Львов" - "Заря"

Матчи запланированы на 3 апреля 2019 года.

Не пропустите: "Динамо" Киев и "Шахтер" пробились в четвертьфинал Кубка Украины. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 13 34
2 Динамо Киев 13 29
3 Александрия 13 26
4 Ворскла 13 21
5 Львов 13 17
6 Мариуполь 13 17
7 Десна Чернигов 13 16
8 Заря Луганск 13 15
9 Олимпик Донецк 13 15
10 Карпаты Львов 13 13
11 Черноморец Одесса 13 9
12 Арсенал Киев 13 7
Полная таблица

топ-5 тегов