"Шахтер" вступил в борьбу за талантливого бразильца, которым интересуются "Ювентус" и "Манчестер Сити"

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Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к защитнику "Интернасьонала" Винисиусу Тобиасу, сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, украинский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. "Шахтер" может заплатить за бразильца около шести миллионов евро. В составе "горняков" Тобиас может заменить защитника Додо, которым интересуются в Европе.

Также Тобиас входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Ювентуса".

17-летний Тобиас является воспитанником "Интернасьонала". За первую команду бразильского клуба он пока не провел ни одного матча. Сыграл семь матчей за сборную Бразилии U-16 и забил один мяч.

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