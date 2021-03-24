"Шахтер" вступил в борьбу за талантливого бразильца, которым интересуются "Ювентус" и "Манчестер Сити"
Фото: твиттер RedeBall/Автор неизвестен
Донецкий "Шахтер" проявляет интерес к защитнику "Интернасьонала" Винисиусу Тобиасу, сообщает UOL Esporte.
По сведениям источника, украинский клуб рассматривает вариант с приобретением игрока в летнее трансферное окно. "Шахтер" может заплатить за бразильца около шести миллионов евро. В составе "горняков" Тобиас может заменить защитника Додо, которым интересуются в Европе.
Также Тобиас входит в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Ювентуса".
17-летний Тобиас является воспитанником "Интернасьонала". За первую команду бразильского клуба он пока не провел ни одного матча. Сыграл семь матчей за сборную Бразилии U-16 и забил один мяч.
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Главные новости дня: 23 марта
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|Команда
|М
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|2
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
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|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18