"Шахтер" второй раз обыграл "Генк" и прошел в раунд плей-офф Лиги Чемпионов

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"Шахтер" второй раз обыграл "Генк" и прошел в раунд плей-офф Лиги ЧемпионовФото: ФК "Шахтер"

В ответной игре 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Шахтер" обыграл "Генк".

По итогам первых матчей в следующий раунд пробились "Шахтер", "Шериф" и "Ференцварош".

"Шахтер" Украина - "Генк" Бельгия 2:1, первый матч - 2:1

Голы: Траоре, 27 - 1:0, Маркос Антонио, 76 - 2:0, Дессерс, 90 - 2:1

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Педриньо (Судаков, 37; Коноплянка, 67), Алан Патрик (Марлос, 67), Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио, Тете, Траоре (Сикан, 85).

"Генк": Вандевордт, Муньос, Лукуми (Дессерс, 68), Куэста, Артеага, Грошовски (Эйтинг, 62), Хейнен, Торстведт (Ндайишимийе, 62), Онуачу (Пэйнтсил, 82), Бонгонда, Ито (Садик, 82).


"Славия" Чехия - "Ференцварош" Венгрия 1:0, первый матч - 0:2

Гол: Масопуст, 36 - 1:0

"Славия": Коларж, Ба, Голеш, Качараба, Дорли, Станчу, Масопуст (Муса, 75), Громада (Траоре, 65), Тецл (Кухта, 65), Шранц (Плавшич, 65), Олайинка (Сима, 16).

"Ференцварош": Дибус, Уинго, Блажич, Ботка (Зубков, 78), Ммаэ (Ковачевич, 46), Чивич, Сакариассен (Сомалиа, 71), Харатин, Лаидуни, Нген (Ммаэ, 67), Узуни.

Удаление: Чивич (84).


"Шериф" Молдова - "Црвена Звезда" Сербия 1:0, первый матч - 1:1

Гол: Арболеда, 45 - 1:0

"Шериф": Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен, Коловос (Янсане, 67), Тилль, Луваннор, Траоре (Бизяк, 85), Кастаньеда, Аддо.

"Црвена Звезда": Борян, Гайич, Драгович, Дегенек, Родич, Катаи (Крстичич, 64), Срнич (Николич, 60), Фалько (Бен-Набуан, 46), Саного (Гаврич, 77), Иванич, Дьони (Крстович, 46).

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