"Шахтер" выбил "Бенфику" из Лиги Европы

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"Шахтер" выбил "Бенфику" из Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" в гостях сыграл вничью с лиссабонской "Бенфикой" и вышел в следующий круг турнира.

В составе португальцев отличились Пицци, Диаш и Силва. За "Шахтер" забивали Степаненко, Патрик, а также Диаш, который отметился автоголом.

"Бенфика" Португалия - "Шахтер" Украина - 3:3 (2:1) - первый матч - 1:2

Голы: Пицци, 9 - 1:0, Диаш, 12 (автогол) - 1:1, Диаш, 36 - 2:1, Силва, 47 - 3:1, Степаненко, 49 - 3:2, Патрик, 71 - 3:3

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо, Вайгль, Таарабт, Силва, Шикинью (Сеферович, 67), Соуза (Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Антонио, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик (Хочолава, 90+2), Марлос (Тете, 62), Мораес

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