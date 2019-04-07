"Шахтер" выбил киевское "Динамо" из Кубка Украины

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"Шахтер" выбил киевское "Динамо" из Кубка Украины

В матче 1/4 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в серии пенальти и завоевал путевку в полуфинал. В первом тайме счет открыл Денис Гармаш, но во второй половине равновесие восстановил Жуниор Мораес.

"Шахтер" – "Динамо" - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:3
Голы: Гармаш, 9 - 0:1, Мораес, 57 - 1:1

"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.

"Динамо": Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.

Удаления: Гармаш (61), Мораес (69)

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