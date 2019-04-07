"Шахтер" выбил киевское "Динамо" из Кубка Украины
В матче 1/4 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в серии пенальти и завоевал путевку в полуфинал. В первом тайме счет открыл Денис Гармаш, но во второй половине равновесие восстановил Жуниор Мораес.
"Шахтер" – "Динамо" - 1:1 (0:1), по пенальти - 4:3
Голы: Гармаш, 9 - 0:1, Мораес, 57 - 1:1
"Шахтер": Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко (Майкон, 91), Патрик (Соломон, 46), Марлос (Нем, 68), Коваленко, Тайсон, Мораес.
"Динамо": Бойко, Кадар, Миколенко, Бурда, Кендзера, Сидклей, Шепелев, Гармаш, Шапаренко (Буяльский, 83), Цыганков, Вербич.
Удаления: Гармаш (61), Мораес (69)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12