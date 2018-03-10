"Шахтер" выиграл все матчи УПЛ в 2018 году с общим счетом 16:0

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"Шахтер" выиграл все матчи УПЛ в 2018 году с общим счетом 16:0"Шахтер" продлил свою внушительную серию игр в чемпионате Украины в 2018 году.

Вчера "горняки" выиграли счетом 3:0 у "Ворсклы". В 2018 году команда Паулу Фонсеки не только не проигрывала в чемпионате страны, но и не пропустила ни одного мяча.

В общей сложности "Шахтер" выиграл матчи УПЛ этого года счетом 16:0. | http://soccernews.ru

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
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