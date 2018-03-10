"Шахтер" выиграл все матчи УПЛ в 2018 году с общим счетом 16:0

"Шахтер" продлил свою внушительную серию игр в чемпионате Украины в 2018 году.

Вчера "горняки" выиграли счетом 3:0 у "Ворсклы". В 2018 году команда Паулу Фонсеки не только не проигрывала в чемпионате страны, но и не пропустила ни одного мяча.

В общей сложности "Шахтер" выиграл матчи УПЛ этого года счетом 16:0. | http://soccernews.ru