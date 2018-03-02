"Шахтер" взял в аренду форварда "Манчестер Сити"

Форвард "Манчестер Сити" Оларенваджу Кайоде стал игроком "Шахтера".

Как сообщает официальный сайт клуба, "горняки" арендовали 24-летнего нигерийца до конца сезона с правом выкупа.

Первую половину текущего сезона Кайоде провел в "Жироне", где сыграл 13 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

Читайте также: "Интер" нацелился на вингера "Шахтера". | http://soccernews.ru