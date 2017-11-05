"Шахтер" взял верх над "Мариуполем"

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"Шахтер" взял верх над "Мариуполем"В матче 15-го тура украинской Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" на выезде обыграл "Мариуполь".

"Мариуполь" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Феррейра, 30 - 0:1, Марлос, 45+2 - 0:2, Фомин, 48 - 1:2, Бернард, 56 - 1:3.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Хочолава, Исмаили, Фред, Алан Патрик (Зубков, 90+3), Марлос, Коваленко (Степаненко, 79), Бернард (Дентиньо, 73), Феррейра.

Удаление: Гомис, 45 ("Мариуполь").

Напомним, вчера "Александрия" и "Черноморец" голов не забили. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 15 36
2 Динамо Киев 14 29
3 Олимпик Донецк 15 25
4 Верес Ровно 15 21
5 Ворскла 15 21
6 Заря Луганск 15 19
7 Мариуполь 14 17
8 Звезда Кропивницкий 15 14
9 Карпаты Львов 15 14
10 Александрия 15 12
11 Черноморец Одесса 15 12
12 Сталь Каменское 15 11
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