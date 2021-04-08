"Шахтёр" заинтересован в возвращении Фонсеки

Фото Calciomercato

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека может вернуться в Украину по окончании нынешнего сезона.

По информации журналиста Джанлуиджи Лонгари, "Шахтёр" хочет снова назначить португальца на пост главного тренера.

В услугах 48-летнего специалиста также заинтересованы "Фиорентина" и "Наполи".

Контракт Фонсеки с "Ромой" истечёт в конце июня, после чего он станет свободным агентом.

"Волки" намерены сделать предложение Маурицио Сарри или Юлиану Нагельсманну.

Фонсека уже возглавлял "Шахтёр" с 2016 по 2019 год и выиграл с командой 7 трофеев.

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