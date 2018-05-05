"Шахтёр" - "Заря" - 2:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 30-го тура чемпионата Украины между "Шахтёром" и "Зарей".
Не пропустите: "Шахтёр" дожал "Зарю" и другие результаты 30-го тура чемпионата Украины. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Завершить дела в Примере: "Атлетико" принимает "Эспаньол"
-
Зацепиться за топ-4: "Челси" отдаст все силы в поединке с "Ливерпулем"
-
Вперед за новыми рекордами: "Манчестер Сити" принимает "Хаддерсфилд"
-
Проиграть нельзя, выиграть: ЦСКА ждет непростой матч с тульским "Арсеналом"
-
"Порту" стал чемпионом Португалии
Лента новостей
-
Пирес хочет видеть нападающего "Манчестер Юнайтед" в "Арсенале"
-
Клопп определил трех кандидатов на замену Коутиньо
-
Гвардиола призвал Стерлинга брать пример с Месси
-
Венгер поделился мнением о будущем "Арсенала"
-
"Манчестер Сити" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Стала известна заявка "Реала" на матч с "Барселоной"
-
Гуллит оценил шансы "Ливерпуя" на победу в Лиге Чемпионов
-
Андронов сделал прогноз на Эль Класико
-
Конте рассказал, чем должна обладать команда для выигрыша трофея
-
Виейра может возглавить клуб АПЛ
-
СМИ узнали, где продолжит карьеру Торрес
-
Бекхэм адресовал слова поддержки Фергюсону
-
Три европейских топ-клуба нацелились на юного хавбека "Челси"
-
Сарри раздумывает об уходе из "Наполи"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут обменяться игроками
-
Клопп поделился ожиданиями от летнего трансферного окна
-
Аллегри: "Нам необходимо заработать еще три очка и тогда Скудетто будет нашим"
-
Софи Роуз - самая горячая девушка апреля
-
Боярский: "Зениту" не надо рваться на первое место, а нужно стабилизировать команду"
-
"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Милинковича-Савича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|51
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
|33
|5
|Верес Ровно
|22
|32
|6
|Мариуполь
|22
|32
|7
|Олимпик Донецк
|22
|28
|8
|Александрия
|22
|23
|9
|Звезда Кропивницкий
|22
|19
|10
|Карпаты Львов
|22
|19
|11
|Черноморец Одесса
|22
|18
|12
|Сталь Каменское
|22
|15