"Шахтер" - "Заря" - 3:1 (обзор)

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"Шахтер" - "Заря" - 3:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 8-го тура чемпионата Украины между "Шахтером" и "Зарей" (3:1).

Видео: "Шахтер" - "Заря".

Не пропустите: "Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 8 21
2 Ворскла 8 17
3 Динамо Киев 6 16
4 Олимпик Донецк 8 13
5 Верес Ровно 7 9
6 Мариуполь 6 8
7 Заря Луганск 8 8
8 Звезда Кропивницкий 7 8
9 Сталь Каменское 7 6
10 Карпаты Львов 7 6
11 Александрия 7 4
12 Черноморец Одесса 7 1
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