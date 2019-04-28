"Шахтер", "Заря" и "Динамо" одержали победы в своих матчах

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"Шахтер", "Заря" и "Динамо" одержали победы в своих матчах

Представляем результаты 26-го тура УПЛ.

"Мариуполь" - "Шахтер" 0:1

Гол: Нем, 12 - 0:1

"Мариуполь": Шальчук, Полегенько, Дава, Яворский, Демири (Билоконь, 63), Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря (Литовченко, 69), Фомин, Вакула (Проданов, 85).

"Шахтер": Шевченко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Антонио, Патрик (Фернандо, 63), Нем (Тете, 90+2), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80), Мораес.

Предупреждения: Тищенко, Демири, Яворский, Мишнев, Вакула - Кривцов.

Удаление: Полегенько, 48.


"ФК Львов" - "Динамо" 0:1

Гол: Буяльский, 24 - 0:1

"ФК Львов": Сарнавский, Висенте (Пернамбуко, 77), Адамюк, Борзенко, Воронин, Мартан (Кадина, 46), Сабино, Липе, Алваро (Шина, 69), Педро, Бруно

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Сидклей, 89), Де Пена, Русин (Шабанов, 46)

Предупреждения: Мартан, Сабино, Шина, Педро, Пернамбуко - Русин, Шабанов, Шепелев, Цыганков, Андриевский

Удаление: Бурда, 19 (фол последней надежды), Кендзера, 75 (неспортивное поведение)


"Алекасандрия" - "Заря" 0:2

Голы: Громов, 41 - 0:1, Громов, 62 - 0:2

"Александрия": Панькив, Микицей (Шастал, 46), Бабогло, Шендрик, Цуриков, Довгий (Банада, 57), Гречишкин, Ковалец, Протасов (Полярус, 36), Ситало, Лучкевич.

"Заря": Шевченко, Караваев, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко, Чайковский, Арвеладзе, Кабаев (Громов, 36), Леднев (Кочергин, 78), Хомченовский, Будковский (Иванович, 89).

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 22 57
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 50
3 Александрия Александрия 22 41
4 Заря Луганск Заря Луганск 22 32
5 Львов Львов 22 30
6 Мариуполь Мариуполь 22 30
7 Ворскла Ворскла 22 29
8 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 28
9 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 21
10 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 20
11 Черноморец Одесса Черноморец Одесса 22 16
12 Арсенал Киев Арсенал Киев 22 12
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