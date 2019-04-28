"Шахтер", "Заря" и "Динамо" одержали победы в своих матчах
Представляем результаты 26-го тура УПЛ.
"Мариуполь" - "Шахтер" 0:1
Гол: Нем, 12 - 0:1
"Мариуполь": Шальчук, Полегенько, Дава, Яворский, Демири (Билоконь, 63), Тищенко, Мишнев, Горбунов, Путря (Литовченко, 69), Фомин, Вакула (Проданов, 85).
"Шахтер": Шевченко, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Антонио, Патрик (Фернандо, 63), Нем (Тете, 90+2), Коваленко, Соломон (Кайоде, 80), Мораес.
Предупреждения: Тищенко, Демири, Яворский, Мишнев, Вакула - Кривцов.
Удаление: Полегенько, 48.
"ФК Львов" - "Динамо" 0:1
Гол: Буяльский, 24 - 0:1
"ФК Львов": Сарнавский, Висенте (Пернамбуко, 77), Адамюк, Борзенко, Воронин, Мартан (Кадина, 46), Сабино, Липе, Алваро (Шина, 69), Педро, Бруно
"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский (Сидклей, 89), Де Пена, Русин (Шабанов, 46)
Предупреждения: Мартан, Сабино, Шина, Педро, Пернамбуко - Русин, Шабанов, Шепелев, Цыганков, Андриевский
Удаление: Бурда, 19 (фол последней надежды), Кендзера, 75 (неспортивное поведение)
"Алекасандрия" - "Заря" 0:2
Голы: Громов, 41 - 0:1, Громов, 62 - 0:2
"Александрия": Панькив, Микицей (Шастал, 46), Бабогло, Шендрик, Цуриков, Довгий (Банада, 57), Гречишкин, Ковалец, Протасов (Полярус, 36), Ситало, Лучкевич.
"Заря": Шевченко, Караваев, Чеберко, Вернидуб, Михайличенко, Чайковский, Арвеладзе, Кабаев (Громов, 36), Леднев (Кочергин, 78), Хомченовский, Будковский (Иванович, 89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|22
|57
|2
|Динамо Киев
|22
|50
|3
|Александрия
|22
|41
|4
|Заря Луганск
|22
|32
|5
|Львов
|22
|30
|6
|Мариуполь
|22
|30
|7
|Ворскла
|22
|29
|8
|Десна Чернигов
|22
|28
|9
|Карпаты Львов
|22
|21
|10
|Олимпик Донецк
|22
|20
|11
|Черноморец Одесса
|22
|16
|12
|Арсенал Киев
|22
|12