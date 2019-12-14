"Шахтер" завершил год победой над "Зарей"
В 18-м туре УПЛ "Шахтер" добыл волевую победу над "Зарей".
Таким образом, "горняки" отправились на зимний перерыв лидерами чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.
"Заря" - "Шахтер" 1:2
Голы: Мораес, 54 - 0:1, Леднев, 61 - 1:1, Марлос (пен), 83 - 1:2
"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Кабаев (Будковский, 88), Лунев (Русин, 58)
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 85), Марлос, Коваленко (Тете, 65), Коноплянка, Мораес (Дентиньо, 88)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|50
|2
|Заря Луганск
|18
|34
|3
|Десна Чернигов
|17
|33
|4
|Динамо Киев
|17
|33
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Колос Ковалёвка
|18
|20
|7
|Мариуполь
|17
|19
|8
|Dnipro-1
|17
|18
|9
|Олимпик Донецк
|17
|18
|10
|Львов
|18
|15
|11
|Карпаты Львов
|17
|11
|12
|Ворскла
|17
|11