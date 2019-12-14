"Шахтер" завершил год победой над "Зарей"

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"Шахтер" завершил год победой над "Зарей"

В 18-м туре УПЛ "Шахтер" добыл волевую победу над "Зарей".

Таким образом, "горняки" отправились на зимний перерыв лидерами чемпионата, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

"Заря" - "Шахтер" 1:2

Голы: Мораес, 54 - 0:1, Леднев, 61 - 1:1, Марлос (пен), 83 - 1:2

"Заря": Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Леднев, Кабаев (Будковский, 88), Лунев (Русин, 58)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Патрик, Маркос Антонио (Майкон, 85), Марлос, Коваленко (Тете, 65), Коноплянка, Мораес (Дентиньо, 88)

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 18 50
2 Заря Луганск Заря Луганск 18 34
3 Десна Чернигов Десна Чернигов 17 33
4 Динамо Киев Динамо Киев 17 33
5 Александрия Александрия 17 30
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 18 20
7 Мариуполь Мариуполь 17 19
8 Dnipro-1 Dnipro-1 17 18
9 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 17 18
10 Львов Львов 18 15
11 Карпаты Львов Карпаты Львов 17 11
12 Ворскла Ворскла 17 11
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