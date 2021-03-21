"Шахтер" жестко наказал своего лидера за выходку в матче с "Ромой"

Фото: твиттер "Спорт-Экспресс"/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон переведен в дублирующий состав за отказ выйти на замену в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Ромой" (1:2), сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

Кроме того, футболист оштрафован на сумму, которая составит более половины его месячной зарплаты. Тайсон получает в "Шахтере" 250 тысяч евро.

Контракт 33-летнего Тайсона с "Шахтером" истекает ближайшим летом, поэтому есть вероятность, что он вообще больше не сыграет за украинский клуб. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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