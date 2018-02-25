"Шахтер" - "Звезда" - 5:0, "Верес" - "Динамо" Киев - 3:1 (обзоры)

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"Шахтер" - "Звезда" - 5:0, "Верес" - "Динамо" Киев - 3:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух матчей 21-го тура чемпионата Украины.

Видео: "Шахтер" - "Звезда" - 5:0.

Видео: "Верес" - "Динамо" Киев - 3:1.

Не пропустите: "Шахтер" разгромил "Звезду", а "Верес" в матче с тремя удалениями обыграл "Динамо". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 21 48
2 Динамо Киев 20 42
3 Ворскла 21 34
4 Заря Луганск 21 33
5 Верес Ровно 21 29
6 Олимпик Донецк 21 28
7 Мариуполь 20 26
8 Александрия 21 22
9 Карпаты Львов 21 19
10 Звезда Кропивницкий 21 18
11 Черноморец Одесса 21 18
12 Сталь Каменское 21 15
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