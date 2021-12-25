"Шахтёру" отказали в трансфере Бога

Фото инстаграм Жереми Бога

Левый вингер "Сассуоло" Жереми Бога не перейдёт в "Шахтёр", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, итальянский клуб отклонил предложение "горняков" по трансферу 24-летнего футболиста.

При этом ивуариец по-прежнему может оказаться в "Аталанте". Сумма возможной сделки - 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Бога сыграл за "Сассуоло" 12 матчей и сделал 3 ассиста.

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