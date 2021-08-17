Шакира лестно высказалась о Пике

Фото: инстаграм Шакиры/Автор неизвестен

Певица Шакира, жена вице-капитана "Барселоны" Жерара Пике, лестно высказалась о футболисте.

"Горжусь тобой, Жерар! Твоя команда, твой клуб и мы, твоя семья, всегда могут положиться на тебя ❣️", – написала артистка в своем твиттере.

Напомним, что ранее "Барселона" заявила, что сумела зарегистрировать Мемфиса Депая и Эрика Гарсию благодаря Пике, который согласился на существенное снижение зарплаты.

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