Шакира лестно высказалась о Пике

Теги барселонажерар пике

Шакира лестно высказалась о ПикеФото: инстаграм Шакиры/Автор неизвестен

Певица Шакира, жена вице-капитана "Барселоны" Жерара Пике, лестно высказалась о футболисте.

"Горжусь тобой, Жерар! Твоя команда, твой клуб и мы, твоя семья, всегда могут положиться на тебя ❣️", – написала артистка в своем твиттере.

Напомним, что ранее "Барселона" заявила, что сумела зарегистрировать Мемфиса Депая и Эрика Гарсию благодаря Пике, который согласился на существенное снижение зарплаты.

Также не пропустите: Роналду не вернется в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду не вернется в "Реал"

Роналду не вернется в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов