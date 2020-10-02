Шакири близок к уходу из "Ливерпуля"

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири может в ближайшее время сменить клубную прописку, сообщает The Athletic.

По информации источника, "красные" ведут переговоры с двумя клубами о трансфере 28-летнего футболиста.

Отмечается, что один из потенциальных покупателей швейцарца представляет итальянскую Серию А. Возможно, это "Лацио".

Из-за вероятного скорого ухода Шакири пропустил вчерашний матч Кубка английской лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом", в котором "канониры" выиграли в серии пенальти.

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