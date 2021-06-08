Шакири близок к уходу из "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Шакири

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири может покинуть клуб.

По сведениям журналиста Николо Скиры 29-летний швейцарец покинет мерсисайдцев после Евро-2020.

Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне на счету Шакири один гол и четыре ассиста в 22 матчах.

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