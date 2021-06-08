Шакири близок к уходу из "Ливерпуля"

Теги джердан шакириливерпуль

Шакири близок к уходу из "Ливерпуля"Фото: инстаграм Шакири

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири может покинуть клуб.

По сведениям журналиста Николо Скиры 29-летний швейцарец покинет мерсисайдцев после Евро-2020.

Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне на счету Шакири один гол и четыре ассиста в 22 матчах.

Читайте также: "Ливерпуль" готовит новые контракты для трех лидеров команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" летом покинут три футболиста

"Зенит" летом покинут три футболиста

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов