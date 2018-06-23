Шакири и Джака праздновали свои голы с использованием провокационных жестов

Полузащитники сборной Швейцарии - Джердан Шакири и Гранит Джака - праздновали свои голы в матче второго тура ЧМ-2018 против Сербии с использованием провокационных жестов.

Оба футболиста показывали руками символ Албании - двуглавого орла. Не исключено, что лидеры швейцарцев будут наказаны ФИФА за своё поведение.

Напомним, что Сербия и Албания конфликтуют много лет из-за вопроса Косово, а Шакири и Джака имеют косоварское происхождение.

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