Шакири может перебраться в МЛС

Фото: инстаграм Шакири\Автор неизвестен

Швейцарский полузащитник "Лиона" Джердан Шакири может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС, сообщает Том Богерт из издания MLS Soccer.

По информации источника, "Чикаго Файр" находится в продвинутой стадии переговоров с французским клубом о трансфере Шакири. Отмечается, что сделка еще не завершена, но стороны близки к договоренности.

В своей европейской карьере Шакири успел сыграть за такие клубы, как "Базель", "Бавария", "Интер", "Сток Сити", "Ливерпуль" и "Лион".

В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

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