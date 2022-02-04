Шакири может перебраться в МЛС
Фото: инстаграм Шакири\Автор неизвестен
Швейцарский полузащитник "Лиона" Джердан Шакири может продолжить карьеру в одном из клубов МЛС, сообщает Том Богерт из издания MLS Soccer.
По информации источника, "Чикаго Файр" находится в продвинутой стадии переговоров с французским клубом о трансфере Шакири. Отмечается, что сделка еще не завершена, но стороны близки к договоренности.
В своей европейской карьере Шакири успел сыграть за такие клубы, как "Базель", "Бавария", "Интер", "Сток Сити", "Ливерпуль" и "Лион".
В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей, в которых забил два гола и отдал три ассиста.
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