Шакири может перейти в турецкий топ-клуб

Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к швейцарскому полузащитнику "Ливерпуля" Джердану Шакири, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Шакири готов сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику. Хавбек также входит в сферу интересов "Ньюкасла" и "Севильи".

В нынешнем сезоне 29-летний Шакири провел за "Ливерпуль" пять матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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