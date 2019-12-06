Шакири может продолжить карьеру в "Галатасарае"

"Галатасарай" заинтересован в покупке хавбека "Ливерпуля" Джердана Шакири, передает Fanatik.

По информации источника, турецкий клуб уже на следующей неделе встретится с футболистом, чтобы обговорить условия контракта.

"Галатасарай" планирует взять в аренду игрока с правом последующего выкупа. Контракт Шакири с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, что полузащитник нечасто выходит в стартовом составе мерсисайдцев, именно поэтому он будет не против сменить клуб. В этом сезоне он участвовал в 5 встречах, отметившись 1 голом.

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