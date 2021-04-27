Шакири может уйти из "Ливерпуля"

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Шакири может уйти из "Ливерпуля"Фото: Твиттер @XS_11official 
Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири планирует в летнее трансферное окно найти другую команду, сообщает Football Insider.

Швейцарский хавбек может вернуться в Серию, где он уже выступал за миланский "Интер".

В текущем сезоне Шакири редко появляется на поле и может жаловаться на недостаток игровой практики. Хотя стоит отметить, что он никогда не был основным игроком "Ливерпуля" и, скорее, выполнял функцию джокера, причем весьма успешно.

В сезоне 2020/2021 29-летний полузащитник выходил на поле в 21 матче за клуб (всего 788 минут) во всех турнирах. На его счету 1 забитый мяч и 4 результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,00 млн €.

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