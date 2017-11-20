Шакири поучаствовал в 7 голах в матчах АПЛ этого сезона, превзойдя свои показатели прошлого сезона

Полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири сделал результативную передачу на Эрика Максима Шупо-Мотинга в матче 12-го тура АПЛ.

Таким образом, в 11 играх текущего розыгрыша Премьер-лиги 26-летний швейцарец поучаствовал в 7 забитых мячах (2 гола + 5 ассистов).

Как сообщает Opta, Шакири уже превзошёл свои показатели прошлого сезона, когда он в 21 матче забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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