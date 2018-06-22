Шакири признан лучшим игроком матча Сербия - Швейцария

Полузащитник Джердан Шакири признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Сербии и Швейцарии.

26-летний вингер "Сток Сити" забил гол в концовке встречи, который оказался победным для его команды.

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