Шакири прокомментировал интерес со стороны топ-клубов АПЛ

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Шакири прокомментировал интерес со стороны топ-клубов АПЛ

Полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири прокомментировал интерес со стороны топ-клубов АПЛ.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего швейцарца нацелились "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

"Я сейчас не могу ничего сказать. Агенты занимаются моим будущим. А я в данный момент концентрируюсь на сборной Швейцарии" - сказал Шакири.

Напомним, что "Сток Сити" вылетел из АПЛ и экс-игрок "Баварии" не захотел выступать в Чемпионшипе. | http://soccernews.ru

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