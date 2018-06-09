Полузащитник "Сток Сити" Джердан Шакири прокомментировал интерес со стороны топ-клубов АПЛ.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего швейцарца нацелились "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

"Я сейчас не могу ничего сказать. Агенты занимаются моим будущим. А я в данный момент концентрируюсь на сборной Швейцарии" - сказал Шакири.

Напомним, что "Сток Сити" вылетел из АПЛ и экс-игрок "Баварии" не захотел выступать в Чемпионшипе. | http://soccernews.ru