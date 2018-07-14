Шакири прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Джердан Шакири прокомментировал свой переход в мерсисайдский клуб.

"Я очень счастлив быть здесь. "Ливерпуль" - это великий клуб с богатой историей, большими игроками и фантастическим тренером. Каждый футболист хочет выступать на самом высоком уровне. Несколько лет назад я также хотел перейти сюда, но этого не произошло. Я очень рад, что сейчас я наконец здесь. Я хочу совершенствоваться, хочу быть среди лучших, и хочу выигрывать титулы. Для этого я здесь" - цитирует 26-летнего швейцарца официальный сайт "красных".

Напомним, что "Ливерпуль" купил Шакири у "Сток Сити" за 15,3 миллионов евро.

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