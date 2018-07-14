Шакири прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"

Теги ливерпульджердан шакири

Шакири прокомментировал свой переход в "Ливерпуль"

Новичок "Ливерпуля" Джердан Шакири прокомментировал свой переход в мерсисайдский клуб.

"Я очень счастлив быть здесь. "Ливерпуль" - это великий клуб с богатой историей, большими игроками и фантастическим тренером. Каждый футболист хочет выступать на самом высоком уровне. Несколько лет назад я также хотел перейти сюда, но этого не произошло. Я очень рад, что сейчас я наконец здесь. Я хочу совершенствоваться, хочу быть среди лучших, и хочу выигрывать титулы. Для этого я здесь" - цитирует 26-летнего швейцарца официальный сайт "красных".

Напомним, что "Ливерпуль" купил Шакири у "Сток Сити" за 15,3 миллионов евро.

Не пропустите: Клопп прокомментировал переход Шакири в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов