Шакири рискует пропустить матч с "Црвеной Звездой" из-за своих политических убеждений

Участие полузащитника "Ливерпуля" Джердана Шакири в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Црвены Звезды".

Как сообщает The Telegraph, главный тренер "красных" Юрген Клопп опасается за безопасность своего подопечного, которого ненавидят в Сербии за его политические убеждения.

Напомним, что Шакири является швейцарцем косоварского происхождения и поддерживает независимость Республики Косово.

Матч "Црвена Звезда" - "Ливерпуль" состоится во вторник, 6 ноября, в 20:55 по московскому времени.

27-летний Шакири в текущем сезоне сыграл за мерсисайдцев 10 поединков, отличившись в них 1 голом и 4 ассистами.

Не пропустите: Шакири: "Я заслуживаю уважения в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru